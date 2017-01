Österreichs meistgeklicktes Auto 2016

Eine sieben Jahre alte schwarze BMW-Limousine, 3er-Reihe, mit Schaltgetriebe, rund 77.000 Kilometern auf dem Tacho und 134 PS (99 kW) wäre Österreichs (Gebraucht-)Auto 2017 – wenn man die am meisten nachgefragten Modelle, Marken und Ausstattungsvarianten auf AutoScout24 kombiniert. Das ergibt eine Auswertung der Nachfragedaten des Automobilanzeigenportals www.autoscout24.at

Die Österreicher zeigen sich dabei in ihren Vorlieben durchaus beständig: Auch in den beiden vergangenen Jahren führte der 3-er BMW das Beliebtheits-Ranking an (8 Prozent der Nachfragen entfielen darauf), knapp vor dem VW Golf (7 Prozent). Bei den meistgefragten Marken rückte Audi auf Platz zwei vor (17 Prozent) und verwies VW auf den dritten Rang (16 Prozent), BMW hielt seinen ersten Platz (18 Prozent).

Auch bei der Farbwahl bleibt man in Österreich gern treu: Schwarz (29 Prozent) ist weiterhin die beliebteste Autofarbe, wie auch in den vergangenen Jahren. Allerdings sind graue Autos neuerdings gefragter als in den Vorjahren (Platz 2, 15 Prozent der Nachfragen, vor Silber und Blau). Bei den Motoren führt der Diesel in der Nachfrage mit etwa 63 Prozent klar vor den „Benzinern“. Limousinen sind mit 45 Prozent klar die beliebteste Karosserieform, vor Kombis (20 Prozent) und Coupes (10 Prozent).