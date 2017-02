"So unfair": Trump attackiert Kaufhauskette Nordstrom

US-Präsident Donald Trump hat die Kaufhauskette Nordstrom hart dafür kritisiert, dass sie die Modekollektion seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment genommen hat. Seine Tochter werde von Nordstrom "so unfair" behandelt, schrieb Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Schrecklich!", fügte er hinzu.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!