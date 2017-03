Werbekampagne aus "Mad Men" wird Realität

50 Jahre lang habe die neue Werbekampagne auf ihre Veröffentlichung warten müssen, schreibt der Ketchup-Hersteller Heinz in einer Presseaussendung. Nun sei es endlich so weit. Streng genommen handelt es sich um „Fake News“: Denn das Konzept der Idee für eine neue Heinz-Werbung stammt aus der beliebten Serie „Mad Men“, die zwar in den 1960er Jahren spielt, aber erst in diesem Jahrhundert produziert wurde. In einer Szene stellt Werber Don Draper eine Kampagne für den Saucen-Hersteller vor, ist damit aber nicht erfolgreich.

Das Konzept dahinter: Das Produkt, das beworben wird, ist darin nicht zu sehen. Sie zeigt Burger und Pommes Frites – darüber ist „Pass the Heinz“ zu lesen. Bei den fiktiven Heinz-Vertretern aus den 1960ern kommt das nicht besonders gut an – es fühle sich wie eine „halbe Werbung“ an, kritisieren. Das echte Heinz-Management sieht das völlig anders und schaltet nun in New York puristische Werbeanzeigen, die jenen aus „Mad Men“ zum verwechseln ähnlich sehen. Verantwortlich für die Kampagne ist natürlich nicht „SterlingCooperDraperPryce“, sondern die Agentur „David“ aus Miami.

Markenchefin Nicole Kulwick begründet die Entscheidung für die "Mad Men"-Kampagne in einer Presseaussendung so: "Wir hören von unseren Verbrauchern, dass ihr Essen ohne Heinz einfach nicht dasselbe ist - egal ob es Pommes Frites ohne Heinz Ketchup oder Hot Dogs ohne Heinz Senf sind". Daher passe die Werbung perfekt.

50 years later, and we still don't believe you should settle for fries without Heinz. #passtheheinz https://t.co/OpJNjMLwGM pic.twitter.com/FjfLS70xUZ — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) 14. März 2017

Kreativ: Die Welt der Werbung

(Red.)