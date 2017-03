Das Glück wohnt in Nordeuropa

Das Glück ist ein Vogerl, sagt uns ein Sprichwort. Und das Vogerl fliegt immer nach Nordeuropa. Eigentlich unverständlich, wo dort doch die Kälte regiert und und es Zugvögel doch immer in den Süden zieht. Wie auch immer, der "World Happiness Report" 2017 stellt fest, dass die Norweger das glücklichste Volk sind. Sie verdrängen damit die Dänen, auch Nordlichter, von der Spitzenposition. Das nordische Podest vervollständigt Island, das Platz drei halten kann, und die reichen Schweizer auf Platz vier verdrängt. Geld ist doch nicht alles.

Seit 2012 veröffentlichen die Vereinten Nationen jährlich einen Bericht, der Glück als Messgröße für Fortschritt und Ziel der Politik definiert. Der „Tyrannei des Bruttosozialprodukts“ müsse ein tieferes Nachdenken über die Qualität von Wachstum entgegengesetzt werden, so die Autoren.

Glaubt man dem am Montag in New York veröffentlichten fünften „World Happiness Report 2017“, leben die glücklichsten Menschen im Norden Europas. Sieben der Top Ten kommen von diesem Kontinent, nur Kanada, Neuseeland und Australien konnten die Phalanx durchbrechen. Österreich verliert einen Platz und liegt hinter Costa Rica auf dem guten 14. Platz. Und zwei Ränge vor Deutschalnd, die auf Rang 16 stagnieren.

(APA/red.)