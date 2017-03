US-Milliardäre fordern: "Bitte erhöht unsere Steuern"

In einem Brief appellieren Starinvestor George Soros und andere US-amerikanische Superreiche an den Gouverneur Andres Cuome, er solle bitte ihre Steuern erhöhen. Unter den Unterzeichnern befinden sich Steven Rockefeller und Abigail Disney. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Milliardäre und Multimillionen würden mit höheren Abgaben gerne für bessere öffentliche Schulen und Infrastruktur sorgen und den Ärmsten helfen. Es gehe darum in die "langfristige Überlebensfähigkeit unserer Wirtschaft zu investieren".

Die Unterzeichner des Briefs verdienen dem Agenturbericht zufolge mindestens 650.000 Dollar pro Jahr. Sie forderten den Staat New York auf, mithilfe eines Spitzensteuersatzes für Superreiche zwei Milliarden mehr einzutreiben. Die Idee wird von der Denkfabrik "Fiscal Policy Institute" unterstützt. Es ist bereits der zweite Appell dieser Art in den USA – der erste fand wenig Gehör.

Auch diesmal wird die Umsetzung wohl eher scheitern: Während die demokratische Mehrheit im Unterhaus des Staates bereits Plan für eine Steuererhöhung für Millionäre hat, lehnt der von den Republikanern geführte Senat diese Idee ab.

(Red.)