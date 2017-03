Verwirrung um blaue Ikea-Tasche

Die blaue Tragetasche von Ikea, in Deutschland kurz "Frakta" genannt, steht für den schwedischen Möbelriesen. Nicht nur den Einkauf im Möbelhaus, auch den Alltag erleichtert die blaue Kunststoffgewebetasche. Ob im Schwimmbad, bei Umzügen, die blaue Tasche ist bei vielen fast immer dabei. Nun soll der deutschen Zeitschrift „Gala“ zufolge die blaue Frakta-Tasche durch eine weiße Tasche mit blauen Punkten abgelöst werden. Der Entwurf soll von der französischen Marke colette stammen. "Die blaue Ikea-Tüte wird komplett verändert", titelt das Blatt. Pressesprecherin Barabra Riedl von Ikea Österreich kann die neue Tasche vorerst nicht bestätigen.

Die im österreichischen Ikea-Deutsch Produkt Icon genannte blaue Tasche werde hierzulande zunächst nicht abgelöst, sagt Riedl auf Nachfrage zur „Presse“. Was in Österreich sicherlich neu kommen werde, sei eine Tasche, die zur neuen Ypperligg-Kollektion gehören werde. Entworfen wurde die Tasche von der dänischen Designerin Mette Hay. „Die neue Tasche kommt bei uns im Oktober 2017 auf den Markt“, bestätigt Riedl. Es werde eine Limited Edition geben, unser blaues Icon-Produkt werde aber weiter im Programm bleiben. Die Hay-Tasche werde es in den Farben grün, gelb und blau mit weißen Punkten geben.

Dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Weiterentwicklung der aktuellen blauen Tasche kommen kann, wollte die Ikea-Sprecherin nicht ausschließen. Mehr Aufschluss gibt da schon eine Ankündigung in einer Aussendung in Deutschland. Demnach werde Ikea gemeinsam mit dem französischen Multimarkenhändler colette eine Detail-Kollektion für ausgewählte Produkte entwerfen. Erster Gegenstand der Zusammenarbeit werde die Verschmelzung zweier Klassiker sein: die blaue Ikea-Tasche soll die charakteristischen blauen Punkte von colette bekommen. Die Kunden müssen sich jedoch noch etwas gedulden. Die Kollektion soll erst 2018 in die Einrichtungshäuser kommen.

>> Bericht in "Gala"

(red./herbas)