Überweisungspanne bei deutscher Förderbank größer als gedacht

Die staatseigene Förderbank KfW hatte irrtümlich große Summen überwiesen. Die Rede war von fünf oder sechs Milliarden Euro, die an vier Banken auf Grund eines technischen Fehlers, der einzelne Zahlungen mehrfach wiederholte, gegangen sind. Nun wurde bekannt, dass die staatliche Förderbank KfW nach eigenen Angaben versehentlich 7,6 Milliarden Euro an vier Großbanken überwiesen hat. Der Schaden aus dem Vorfall im Februar habe sich aber nur auf 25.000 Euro belaufen, sagte Vorstand Günther Bräunig am Mittwoch in Frankfurt. "Der Vorstand nimmt den Vorfall sehr ernst. So etwas darf sich nicht wiederholen." Zunächst war von einer Summe von sechs Milliarden Euro die Rede gewesen, die durch einen Programmierfehler quasi in einer Dauerschleife überwiesen worden waren. Der Irrtum sei noch am gleichen Tag entdeckt, die Beträge am nächsten Tag zurückgezahlt worden.

Für die seit 2013 laufende Modernisierung der internen IT sei die Panne aber ein herber Rückschlag, sagte der zuständige Vorstand Bernd Loewen. Der Umbau werde noch bis 2018 dauern.

Die KfW wirbt auf seiner Website mit einer Auszeichnung als sicherste Bank der Welt. Die Ehrung wurde vom Global Finance Magazine verliehen.

(Reuters)