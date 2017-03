Großbritannien bringt "sicherste Münze der Welt" in Umlauf

Nach mehr als 30 Jahren führt Großbritannien eine neue Ein-Pfund-Münze ein. am Dienstag brachte die Bank of England die neue zwölfeckige Münze in Umlauf. Damit will die Regierung Geldfälschern die Arbeit erschweren. Rund jede 30. Ein-Pfund-Münze ist eine Kopie, schätzt die königliche Münzprägeanstalt "Royal Mint". Als "sicherste Münze der Welt" kündigte sie das neue Geldstück an. Dafür sorgt auch ein Hologramm: Je nachdem, aus welchem Winkel man die Münze betrachtet, sieht man entweder ein Pfund-Symbol oder die Ziffer 1. Die alte Ein-Pfund-Münze ist nur noch bis zum 15. Oktober gültig. Bis dahin müssen Millionen Briten ihr Kleingeld umtauschen.

Wie bei Ein- und Zwei-Euro-Münzen ist das neue Pfund etwas größer als die Vorgängermünze, leichter und glänzt nun silber- und goldfarben. Etwas haben das alte und neue Pfundstück noch gemeinsam: Sie tragen das Konterfei von Königin Elizabeth II. - wie alle britischen Münzen. Es ist übrigens schon das fünfte Bild der Königin (88) seit ihrem Regierungsantritt vor 63 Jahren, das auf britisches Münzgeld geprägt wird.

(APA/dpa)