Thomas Cook will Briten mit anderen Europäern in Hotels mischen

Während die Briten nun offiziell von der EU wegstreben, will der britische Reiseveranstalter Thomas Cook die Barrieren zwischen Briten und anderen Urlaubern vom europäischen Kontinent abbauen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, werden künftig die Touristen an den beliebten Reisedestinationen wie Mallorca in den Hotels gemischt. Bisher wurden die Touristen meist nach Nation getrennt.

Künftig sollen also die Bewohner des Vereinigten Königreichs und Angehörige anderer Nationen gemeinsam Urlaub machen. Dies wurde nach Umfragen an den Thomas-Cook-Standorten in Großbritannien, Belgien, Deutschland und Skandinavien so entschieden. 90 Prozent der insgesamt 18.000 Befragten hatten sich für gemeinsame Urlaube mit anderen Nationen ausgesprochen. Thomas Cook-CEO Peter Fankhauser hatte den Briten die künftige Strategie ausgerechnet am Tag des Brexit-Antrags der britischen Regierung, am Mittwoch, verkündet. "Wir haben einen Mythos entlarvt, dass Deutsche angeblich nur mit Deutschen zusammen sein wollen und Briten nur Urlaub mit Briten machen", sagte er. "Offenbar wollen die meisten eine Mischung."

Skandinavier als Puffer

Deutsche, die schon frühmorgens mit ihrem Handtuch einen Liegestuhl am Strand oder am Pool reservieren, wirken offenbar für die Briten nicht mehr abschreckend - genauso wie sich das frühere Image von Briten als Bier-Leichen im Urlaub offenbar gewandelt habe, heißt es.

Ganz traut der Reiseveranstalter aber den Umfragen offenbar nicht. Die gemeinhin als "freundlich" geltenden Skandinavier sollen den "Schmelztiegel" ebenso bevölkern - sie könnten eine Puffer-Funktion zwischen den Nationen bilden und das interkulturelle Zusammensein erleichtern. Keine Nation soll künftig eine Mehrheit in den Hotels bilden - mit Ausnahme von ganz wenigen Destinationen, die sehr auf britische Singles und ihre "Bachelor Parties" eingestellt sind.

