Adolf Hitler im Malbuch einer Drogeriekette

Ein bedauerlicher Ausrutscher beschert einer niederländische Drogeriekette hohe Bekanntheit und negative PR. Das Unternehmen hat ein Malbuch aufgelegt, in dem auf einer Seite ein gezeichneter Adolf Hitler in Uniform dargestellt wird, berichtet der "Spiegel". Die Hitlerfigur ist in viele kleine Felder aufgeteilt, die man bunt ausmalen kann. Das führte wenig überraschend zu zahlreichen Kundenbeschwerden. Daraufhin nahm das Unternehmen Kruidvat das Malbuch aus dem Handel.

Auf der Facebook-Seite der Firma hatten User Abbildungen aus dem Buch veröffentlicht. Das Unternehmen Kruidvat entschuldigte sich laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP und will nun den Grund für diesen Fauxpas finden.

>>> Bericht in "Spiegel-Online"

(red. )