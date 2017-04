Hamburger Luxushotel soll Trump und Putin abgesagt haben

Am 7. und 8. Juli ist die Nachfrage in Hamburgs besten Hotels wohl besonders hoch: 9000 Zimmer werden benötigt, da das G20-Treffen in die deutschen Hafenstadt stattfindet. Wo genau die hochrangigen Politiker samt Entourage übernachten werden, ist meist ein gut gehütetes Geheimnis. Nun will aber das "Hamburger Abendblatt" herausgefunden haben, wo US-Präsident Donald Trump auf jeden Fall nicht übernachten wird: Die Zeitung berichtet ohne Quellenangaben, dass das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Trump eine Absage erteilt hat. Auch die Russen sollen Interesse am Vier Jahreszeiten gehabt haben, aber Wladimir Putin und seine Delegation dürften ebenfalls kein Glück gehabt haben.

Eine Stellungnahme lehnt das Hotel ab. Beim OSZE-Treffen im Dezember 2016 hatte hat der damalige US-Außenminister John Kerry jedenfalls noch im Vier Jahreszeiten geschlafen.

Steigt Trump in Berlin ab?

Nun erwägt Donald Trump offenbar in Berlin abzusteigen. Genauere Informationen gibt es nicht: Da das Hotel des US-Präsidenten einer großen Gefahr von Anschlägen ausgesetzt sein könnte, herrscht in diesem Punkt aber auch besondere Geheimhaltung. Bereits bekannt ist, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Atlantic Kempinski an der Alster wohnen wird.

