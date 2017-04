19 Jahre alte McDonalds-Sauce für 14.700 Dollar verkauft

Für 14.700 Dollar (umgerechnet 13.700 Euro) bekommt man ein vernünftiges Auto oder kann andere sinnvolle Investitionen tätigen - oder man gönnt sich eine seit 19 Jahren nicht mehr erhältliche Dip-Sauce eines Fast-Food-Riesen. Im konkreten Fall handelt es sich um die Szechuan-Sauce, die McDonald's 1998 zum Kinostart des Disney-Films "Mulan" auf den Markt brachte. Die wohl letzte Packung wurde auf Ebay vesteigert. Sie war laut Beschreibung zuvor in einem "alten Auto" gefunden worden.

Den Hype um die längst vergriffene Sauce hat die Erwachsenen-Animationsserie "Rick and Morty" ausgelöst. In der ersten, im Netz umjubelten Episode der neuen Staffel wird die Sauce prominent erwähnt ("I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty! If it takes nine seasons!", so Protagonist Rick Sanchez).

Seit der Erwähnung in der populären Animationsserie ist aus der längst vergessenen Sauce eine Art Kult entstanden. In den sozialen Medien und via einer Petition fordern User McDonald's auf, die Sauce wieder auf den Markt zu bringen. Vielleicht kommt sie ja mit dem Start der restlichen Folgen der dritten Staffel von "Rick and Morty" (Sommer 2017), denn auch über deren Twitter-Kanal wurde das Comeback des Mulan-Dips gefordert. Spätestens wird McDonald's aber wohl mit dem Kinostart des Realfilms "Mulan" (2018) diese Wiedereinführung realisieren.

Please God, I don't ask for much, please let us gain enough cultural influence to force McDonald's into bringing back that fucking sauce. — Rick (((and Morty))) (@RickandMorty) 2. April 2017

