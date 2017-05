Das sind die teuersten Fußballclubs Europas

Manchester United ist der erste europäische Fußballclub, der einen Unternehmenswert von drei Milliarden Euro überschreitet. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle KPMG Studie “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2017”. Die Studie stellt einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten der 32 führenden europäischen Fußballvereine dar und liefert eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs.

Wie bereits im Vorjahr erscheint die Studie noch vor dem UEFA Champions League Finale. Das Finale zwischen Real Madrid und Juventus findet kommenden Samstag statt. KPMG kürt bereits vorab den Gewinner in der Kategorie „Unternehmenswert“: Mit 2,9 Milliarden Euro (Platz 2) besiegt Real Madrid Finalgegner Juventus (1,2 Milliarden Euro / Platz 9) im Ranking klar.

Bayern München holt auf

Die „Stockerlplätze“ bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert: Manchester United rangiert vor Real Madrid und FC Barcelona. Im Vorjahr teilten sich Manchester United und Real Madrid den Unternehmenswert-Sieg ex aequo.

Knapp am Podium vorbei schrammt wie auch schon im Vorjahr Bayern München mit einen Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Euro Der deutsche Club rückt aber immer näher an den Drittplatzierten FC Barcelona (2,7 Milliarden Euro).

Schon zehn Milliarden-Clubs

„Der Gesamtunternehmenswert der 32 führenden europäischen Fußballclubs ist im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gewachsen. Das bedeutet: Der Wert von Fußball als Geschäftsfeld steigt“, erklärte Andrea Sartori, weltweiter Leiter des Sportbereichs bei KPMG und Autor des Berichts. Die Gründe für das Wachstum sind laut Studie vielfältig: der Übertragungsboom im Bereich des Fußballs, die Internationalisierung der Geschäftsmöglichkeiten der Vereine, ihre Investitionen in moderne Anlagen in Privatbesitz und nicht zuletzt nachhaltigere und wirtschaftlichere Unternehmensführung.

Die absolute Fußballclub-Elite, definiert durch einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde Euro, besteht heur aus zehn Clubs – zwei mehr als im Vorjahr. Die Elite-Neueinsteiger sind Juventus und Tottenham Hotspur.

Britische Clubs dominieren

Die Engländer sind Europameister im KPMG Ranking: Gleich sechs Clubs rangieren unter den Top 10. „Der Unternehmenswert der englischen Clubs macht gemeinsam rund 40 Prozent des Gesamtunternehmenswerts aller untersuchten Vereine aus“, erklärte Peter Ertl, KPMG Partner in Österreich. „Der wohl entscheidende Grund dafür liegt in den Medienrechten der englischen Premier League: Die englischen Clubs verbuchen wesentlich höhere Einnahmen aus Rundfunkübertragungen als die Konkurrenz in anderen Ländern.“

Spanien ist nicht nur am Fußballfeld Rekordhalter. Es ist das einzige Land mit zwei Clubs, die einen Unternehmenswert von mehr als zwei Milliarden Euro vorweisen: Real Madrid CF und FC Barcelona.

Das sind die Top 20