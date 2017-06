Trump bald auch Mittelklasse

Die Wahlkampftour ihres Vaters quer durch die USA war für seine Söhne Eric und Donald junior eine prägende Zeit. Dabei entstand die Idee zur neuen Mittelklasse Hotelkette „American Ideas“. Sie hätten so "viele Plätze, Städte und Geschichten gesehen", sagte der junge Trump.

Vor allem für Touristen und Geschäftsreisende sollen die Häuser ein attraktives Ziel werden. Der Betrieb startet in wenigen Monaten im US-Bundesstaat Mississippi mit drei Hotels.

Aber auch im höheren Preissegment wird expandiert. Zur American-Idea-Kette kommen noch die Vier-Sterne Hotels der Scion-Kette dazu. Die Häuser werden als Franchise der Chawla Hotels betrieben und sollen vor allem in US Städten, in denen kein Trumpluxushotel steht, gehobenen Service bieten.

(red.)