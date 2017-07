Welche Werbesprüche bei den Österreichern am besten ankommen

Die Österreicher haben klare Favoriten. Das ist kurz zusammengefasst das Ergebnis einer aktuellen Studie mit knapp 90 Werbesprüchen, die das Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com bei den Österreichern abgefragt hat.

Wir sind täglich mit ihnen konfrontiert und kennen sie zum Teil in und auswendig. Aber zu welcher Marke gehört dieser bestimmte Slogan bzw. Claim noch gleich? An dieser Stelle wird es für so manch einen dann doch schwierig. Ein Problem, um das sich Red Bull kaum sorgen muss. Aber auch der Hausverstand von Billa hat gute Arbeit geleistet. Dicht dahinter wartet bereits Haribo. Viele wissen auch, dass es die berühmten Gummibärchen sind, die sowohl Kinder als auch Erwachsene froh machen. Platz 4 teilen sich die beiden Werbesprüche „Teekanne macht den Tee“ und „Gut. Besser. Gösser“. Weitere Marken unter den Top 20 sind der tigernde Löwe von Hartlauer und der Slogan von Pausensnack KitKat („Have a break, have a KitKat“).

Auch in Punkto Bekanntheit kann sich erneut Red Bull an der Spitze absetzen.

Unter den Top Ten konnten sich auch die beiden Werbesprüche „Brille: Fielmann“ und „Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt“ platzieren.

Einen neuen Spitzenreiter gibt es in der Kategorie, welche Werbesprüche den Österreichern am besten gefallen. Hier hat „Manner mag man eben“ die Nase vorne.

Das „Kost‘ fast nix“ von Möbelix konnten ebenso wie Hornbachs Werbespruch „Es gibt immer was zu tun“ einen Platz im Vorderfeld ergattern.

Red Bull’s Flügel bleiben am meisten im Gedächtnis

Die Antwort auf die Frage, welche Claims und Slogans sich am Ende des Tages als besonders einprägsam entpuppen, liefert wenig überraschende Erkenntnisse. „Die Österreicher bleiben ihrem Favoritenkreis treu und so strahlt in Punkto Einprägsamkeit erneut der Werbeslogan von Red Bull vom Siegertreppchen herunter“, so Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com.

(red./herbas)