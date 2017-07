Paradies zu verkaufen: Insel unter dem Hammer

Reif für die Insel? Wer träumt nicht davon, zumindest einmal im Leben fern aller Hektik und Alltagssorgen die Seele baumeln zu lassen? Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich diesen Traum zu erfüllen - und zwar nicht nur für einen Kurzurlaub. Das Motu Tiano, eine kleine, acht Hektar große Insel in Französisch Polynesien steht zum Verkauf. Das Eiland, nur wenige hundert Meter von der Insel Raiatea entfernt, kommt am 23. August unter den Hammer. Rufpreis: sechs Mio. Dollar.

Das "Schnäppchen", dessen Wert von der Agentur Concierge Auctions auf rund zwölf Mio. Dollar geschätzt wird, ist keineswegs etwas nur für Robinsonaden. Das auf dem Motu befindliche Haus bietet allen Luxus und Schlafmöglichkeiten für 15 Personen. Bootshaus, Landungsbrücke für Jachten und direkter Zugang zum offenen Ozean sind ebenso selbstverständlich wie das Personal. Ein Hauswart wohnt das ganze Jahr über auf der anderen Seite der Lagune und sorgt für Sicherheit und Komfort. Auch die Anreise ist einfach - ist man erst einmal in Polynesien, sprich Tahiti angekommen. Mit einem kleinen Flieger ist Uturoa, die Hauptstadt von Raiatea in 35 Minuten erreichbar, dann geht es per Boot weiter.

Vorbesitzer geht in Pension

Warum verlässt man dieses Paradies? Eigentümer Jim Simpson hat eine einfache Antwort: Er und seine Frau würden auch nicht mehr jünger werden und daher rechtzeitig einen Nachfolger suchen. Der muss die Katze übrigens nicht im Sack kaufen: Vorbesichtigungen sind möglich, heißt es bei Concierge Auctions.

Inseln zum Kauf gibt es übrigens mehr als genug: eine Handvoll Immobilienhändler haben sich darauf spezialisiert, wie etwa der deutsche Vladi Private Islands. Bei seinen Objekten muss man allerdings schon tiefer in die Tasche greifen.

Prominente Nachbarn

Mit dem Kauf einer Insel zählt man zu einer kleinen Gruppe von "Auserwählten": Meist sind es Stars, Politiker und/oder Wirtschaftstycoone, die sich Inselherren nennen dürfen. Dazu zählt unter anderem der britische Unternehmer und Abenturer Richard Branson ebenso wie Jonny Depp, Mel Gibson und Leonardo DiCaprio, Shakira, Eddy Murphy und David Copperfield. Besonders beliebt bei den Reichen und Schönen sind übrigens die Bahamas. Nur Marlon Brando zog es einst auch nach Polynesien. Sein Haus auf dem Atoll Tetiaora ist inzwischen ein Hotel. Im März entspannte dort kein Unbekannter: Ex-US-Präsident Barack Obama buchte einen Monat. Gekauft hat er, so viel man weiß, aber nicht.