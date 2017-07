Unternehmen schenkt Mitarbeitern jährlich zwölf Urlaubstage

An jedem letzten Freitag eines Monats, haben die Mitarbeiter der Firma Siko aus Tirol Arbeitsverbot. Den Krazy Friday verbringen die Mitarbiter mit einem Tagesausflug nach Venedig, stand up paddling am Achensee oder einer Sonnenaufgangstour - alles ist erlaubt, solange nicht gearbeitet wird. Obwohl nicht gearbeitet wird, bekommen die Mitarbeiter diesen Tag entlohnt.

Für Unternehmer Wolfgang Sief steht dahinter ein ganz simpler Gedanke: „20 Tage im Monat geben wir für den gemeinsamen Unternehmenserfolg Vollgas. Was spricht dann dagegen, einen Tag im Monat seinen Mitarbeitern zu schenken, diesen Tag einfach anders im Team zu verbringen und etwas Verrücktes zu tun?“. Spaß an der Arbeit stelle einen zentralen Motivationsfaktor dar, glaubt Sief. „Wer seine Mitarbeiter begeistert, der begeistert auch seine Kunden und wird auf Dauer erfolgreich sein“, wird der Tiroler in einer Aussendung zitiert.

Ein-Euro-Handschlag-Garantie

Doch das ist nicht die einzige Idee von Querdenker Sief. Er hat auch die Ein-Euro-Handschlag-Garantie eingeführt. Das heißt, Kunden bezahlen für Service-Leistungen mindestens einen Euro plus so viel, wie ihnen diese Arbeit wert ist. Der Kunde also selbst entscheidet, wie viel er für die erbrachte Leistung das Heizungsservice bezahlt. Mindestens jedoch einen Euro.

Sief, Geschäftsführer von Siko, vertraut auf die Qualität seiner Produkte und die Einschätzung der Kunden. Und dieses Vertrauen sei bisher nicht enttäuscht worden, versichert er. Nur in einem einzigen Fall habe der Kunde zu wenig bezahlt.

