Musk hat angeblich Bauerlaubnis für "Hyperloop" in den USA

Der Investor und Unternehmer Elon Musk ("Tesla", "SpaceX") hat am Donnerstagnachmittag - ohne nähere Angaben zu machen - getwittert, er habe eine mündliche Regierungszusage erhalten, zwischen New York City und Washington D.C. einen sogenannten Hyperloop zu bauen. Dabei handelt es sich um ein futuristisches Hochgeschwindigkeits-Transportsystem a la Rohrpost allerdings für Menschen.

Musk schrieb auf Twitter, dass die unterirdische Hyperloop-Fahrt vom Zentrum New Yorks ins Zentrum Washingtons über Philadelphia und Baltimore 29 Minuten dauern würde. Die Bau-Erlaubnis habe er für die Firma "The Boring Co" erhalten. Diese Firma hat Musk kürzlich gegründet, um Transporttunnels zu bauen.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20. Juli 2017

(APA)