Coca-Cola mit neuer Geschmacksrichtung im Handel

Erst Anfang Juli hatte Coca-Cola eine Reduktion des Zuckergehalts in den seinen Produkten angekündigt. Bis 2020 sei geplant, zehn Prozent der Kalorien zu verlieren, hieß es. Nun kommt die Softdrinkkette mit einer weiteren Neuerung auf den Markt. Coca-Cola Lime heißt das neue Produkt der Softdrink-Kette und soll den gewohnten Cola-Geschmack mit der Frische der Limette verbinden. Das Getränk wird laut einer Aussendung des Unternehmens ab August im Lebensmitteleinzelhandel, Cash&Carry und bei Tankstellen in der 0,25 Liter Dose und 1 Liter Pet-Flasche erhältlich sein.

„Unseren Konsumenten das richtige Getränk für jeden Geschmack und Lebensstil zu bieten ist uns wichtig“, wird Jakob Taferner, Senior Brand Manager Sparkling und McDonalds Customer Manager bei Coca-Cola Österreich, zitiert.

Sorten mit Limettengeschmack sind um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Innovationen mit Lime-Geschmack notieren mit 15 Prozent Kategorie-Anteil an vierter Stelle nur ganz knapp hinter jenen mit dem beliebten Zitronengeschmack mit 16 Prozent. Die Plätze eins und zwei im Ranking der Geschmacksinnovationen werden laut Döhler Market Intelligence und AC Nielsen von Apfel mit 32 Prozent und Orange mit 19 Prozent eingenommen.

(red.)