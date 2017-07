Elon Musks Auto-U-Bahn nimmt Gestalt an

Sei es die Mars-Besiedelung oder die menschliche Rohrpost „Hyperloop“: Der Unternehmer Elon Musk ist bekannt dafür, dass er sich nicht mit kleinen Projekten aufhält. Es soll schon der ganz große Wurf werden. So ist es auch bei seiner Idee einer Auto-U-Bahn, die den städtischen Verkehr revolutionieren soll. Autos sollen im Untergrund auf Schlitten an ihr Ziel gebracht werden – ohne Staus und mit hoher Geschwindigkeit.

Testing The Boring Company car elevator Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 25. Jul 2017 um 23:26 Uhr

Nun hat Musks Firma The Boring Company erste Fortschritte präsentiert: Ein Video auf Instagram zeigt den Prototyp eines Fahrstuhls, der in Zukunft die Fahrzeuge in das Verkehrsnetz bringen soll. Auch ein Tunnelsegment wurde auf dem Gelände von Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX in Kalifornien vorgestellt. Den ersten Tunnel unter öffentlichem Gelände will Elon Musk dann in Los Angeles bohren.

