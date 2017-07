Autoquiz Der VW-Dieselskandal erschüttert seit zwei Jahren Europas größten Autohersteller. Wer hat die Schummelei bei den Abgasen eigentlich aufgedeckt? Beim Dieselskandal geht es darum, dass die Grenzwerte für ein gewisses Abgas überschritten werden. Um welches Abgas handelt es sich dabei? Um Stickoxide zu reduzieren wird bei immer mehr Fahrzeugen eine Harnstofflösung in den Abgasstrahl eingespritzt. Wie heißt die Flüssigkeit? Der Dieselskandal ist aber nicht das einzige Problem der deutschen Konzerne. Auch Kartellvorwürfe stehen im Raum. Welcher Hersteller saß bei den mutmaßlich wettbewerbswidrigen Absprachen nicht am Tisch? Trotz aller Skandale ist das Auto nach wie vor für viele Menschen unersetzlich. Wie viele Autos fahren in Österreich pro 1000 Einwohner auf den Straßen? Und in welchem EU-Land fahren die meisten Autos je 1000 Einwohner? Die Statistik gibt auch Aufschluss darüber, wo die ältesten Autos unterwegs sind. Welches EU-Land hat am meisten Schrotthaufen auf der Straße? Und Österreich? Wie alt sind die Autos hierzulande im Schnitt? Wie viele Autos gibt es eigentlich auf Österreichs Straßen? Und wie viele sind davon schon Elektroautos?

(red.)