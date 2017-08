Cannabis statt Wein: Winzer in Kalifornien fürchten "grünen Goldrausch"

Michael Silacci prüft die reifenden Trauben an den Reben im kalifornischen Napa Valley, er prophezeit eine gute Ernte in diesem Herbst. Seit dreizehn Jahren leitet der amerikanische Winzer das Edelweingut Opus One, die Rotweine zählen zu den besten und teuersten Tropfen an der US-Westküste. Ausreichend Wasser und genügend Arbeitskräfte seien seine größte Sorge, sagt Silacci.

Doch mit "Weed", den geernteten Blüten der Hanfpflanze, haben die Weinmacher in Kalifornien bald ein neues Problem. "Klar, macht das Sorge, aber die Auswirkungen sind einfach schwer abzusehen", sagt Silacci über den erwarteten Marihuana-Boom, nachdem Kalifornien im vorigen Herbst per Volksentscheid Cannabis als Genussmittel legalisiert hat.

Alicia Rose sagt einen "grünen Goldrausch" voraus. Nach fünfzehn Jahren als Beraterin in der Weinindustrie stieg die Kalifornierin 2015 ins "Gras"-Geschäft ein. Über das Kollektiv HerbaBuena vertreibt sie hochwertige Cannabis-Produkte, darunter Joints, Tee, Tinkturen, Lotionen und Edibles, also mit dem Wirkstoff THC versetztes Gebäck und Schokolade. Noch muss sich Rose an die Auflagen für medizinisches Marihuana halten, das ist in Kalifornien schon seit 1996 erlaubt.

Staat bastelt noch an Auflagen

Mit Rose sitzen nun tausende Anbauer und Geschäftsleute in den Startlöchern, wenn Kalifornien ab Jänner 2018 grünes Licht für den Verkauf von Marihuana als Genussmittel gibt. Bis dahin basteln der Staat und die Kommunen noch an zig Auflagen, von Besteuerung und Grundwasserrechten zu Anbau-Lizenzen. Oregon und Colorado haben es schon vorgemacht. Kalifornien ist der achte US-Staat, der Hanf vom Schwarzmarkt ins Rampenlicht rückt.

Beim ersten "Wine & Weed"-Symposium im nordkalifornischen Santa Rosa gehen Winzer und Vertreter der Cannabis-Industrie diese Woche erstmals auf Tuchfühlung. Die Konferenz mit mehr als 400 Teilnehmern sei komplett ausgebucht, erzählt Tagungsleiter George Christie. "Der Dialog ist extrem wichtig, denn beide Industrien bauen in denselben Gebieten an, konkurrieren um Arbeiter vor allem in der Erntezeit, ringen um Käufer und Touristen". Es gibt viele Ähnlichkeiten und viele Konflikte, meint Christie.

Wein "Made in California" - von mehr als 4.000 Weingütern - ist ein Milliardengeschäft. Nach Frankreich, Italien und Spanien gehört der Westküstenstaat zu den wichtigsten Produzenten weltweit. 2016 war ein neues Rekordjahr, wie die jüngste Studie des Analysehauses Wine Institute zeigt. Allein in den USA erzielte kalifornischer Wein ein Verkaufshoch von mehr als 34 Mrd. Dollar (29 Mrd. Euro).

Weinbauern brauchen Bundeslizenz

Auch der legale Handel mit Marihuana boomt. Allein im vergangenen Jahr legte der US-Markt um 34 Prozent zu, so das Ergebnis einer im März veröffentlichten Studie von Arcview Market Research. Verbraucher gaben demnach landesweit über 6,7 Mrd. Dollar für Cannabis-Produkte aus. "Pot"-Konsumenten im bevölkerungsreichsten US-Staat Kalifornien könnten dies noch toppen, so die Prognose von Wissenschaftlern der Universität Davis. Sie sagen für 2020 im Goldenen Staat ein Geschäft in Höhe von 7 Mrd. Dollar voraus.

"Wein und Weed, das sind zwei Sachen, die wir in Kalifornien wirklich gut machen", sagt Phil Coturri mit einem Augenzwinkern. Der 64-jährige Winzer in Sonoma Valley ist als Meister der Bioweine bekannt. Aus seiner Vorliebe für Marihuana macht der Kalifornier keinen Hehl. Dass Weingutbesitzer nun auch offiziell ins Cannabis-Geschäft einsteigen, sieht er allerdings nicht. "Das müssen wir vorerst streng trennen, solange die Bundesbehörden nicht mitspielen", meint Coturri.

Weinbauer in den USA benötigen eine Bundeslizenz. Hanfpflanzen zwischen den Rebstöcken könnten dies gefährden, denn das Bundesgesetz verbietet die Droge nach wie vor, auch wenn einzelne Staaten Cannabis längst legalisiert haben. Die Regierung von Barack Obama ließ die Zügel locker, doch sein Nachfolger Donald Trump könnte einen härteren Kurs vorgeben.

"Cannabis-Farmer" machen Druck

Winzer fürchten zudem einen Konkurrenzkampf mit Cannabis-Unternehmen um die längst knapp gewordenen Latino-Arbeitskräfte. Der Rückgang von Landarbeitern aus Mexiko sei deutlich zu spüren, sagt Opus One-Winzer Michael Silacci. Es sei gefährlicher und teurer geworden, über die Grenze zu gehen. "Auch die Rhetorik der Trump-Regierung verschlimmert das noch, die Leute haben Angst", meint Silacci.

Auch Al Winter macht sich jetzt schon Sorgen, im Herbst rund 500 Saisonarbeiter für die Weinernte zu beschaffen. Als Verwalter des Unternehmens Foley Family Wines betreut er zwei Dutzend Weingüter, von Santa Barbara in Südkalifornien bis in den nördlichen US-Staat Washington, wo Marihuana für Genusszwecke schon 2014 legalisiert wurde.

"Die Cannabis-Farmer machen uns ganz schön Druck, sie zahlen hohe Stundenlöhne, bis zu 20 Dollar, gewöhnlich bar auf die Hand", sagt Winter. Nun müssten auch die Weinbauer tiefer in die Tasche greifen, um Arbeiter zu halten. Einige Weingüter werden diesen Kostenanstieg nicht verkraften, prophezeit der Verwalter. "Wer weiß, vielleicht kommt es in Kalifornien einmal so weit, dass sich Winzer von einem Hektar Wein trennen und darauf Weed anbauen."

(APA/dpa)