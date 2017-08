"Suchst Du Ärger?": Peking untersagt lange und absurde Firmennamen

China will überlangen und zu fantasievollen Firmennamen wie "Angst vor meiner Frau" oder "Was guckst Du?" einen Riegel vorschieben. Die Fachzeitung "Legal Daily" zitierte am Donnerstag Namen existierender Unternehmen, die nicht mehr den neuen Vorschriften entsprechen - darunter die Namen des Elektronikhandels "Meine Frau ist die Größte" sowie der Internetfirma "Suchst Du Ärger?"

Als Beispiel für künftig nicht mehr erlaubte Firmennamen verweist das juristische Fachblatt auch auf eine Kondom-Firma, die sich einen extrem langen Namen gab: "Eine Gruppe junger Leute mit Träumen, die glaubt, unter Anleitung von Onkel Niu Wunder im Leben zu vollbringen."

Die im August in Kraft getretenen Regelungen der staatlichen Industrie- und Handelsbehörde verbieten auch beleidigende und rassistische Firmennamen und solche, die politische oder religiöse Assoziationen wecken.

In einer ähnlichen Maßnahme hatte Chinas Präsident Xi Jinping im Jahr 2014 versucht, den Trend zu einer "bizarren und grotesken Architektur" zu stoppen. Prominentes Beispiel war damals der futuristische Sitz des Staatsfernsehens CCTV in Peking, der in der Bauphase eine heftige Debatte auslöste. Das Gebäude trägt im Volksmund den Namen "Große Unterhose".

