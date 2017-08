Österreicher mit ihren Jobs am zufriedensten

Überraschung oder nicht: Einer Umfrage zufolge sind die Österreicher weltweit am zufriedensten mit ihrem Job. Die Frage, ob sie mit ihrem Job zufrieden sind, beantworteten laut einer Aussendung der Agenda Austria 95,1 Prozent der befragten Österreicher mit "ja". Damit waren nirgendwo sonst so viele Arbeitnehmer mit ihrer Stelle zufrieden wie in Österreich. Die Umfrage wurde immerhin in mehr als 150 Staaten durchgeführt. Auf Platz 2 und 3 finden sich zwei nordische Länder; außerhalb Europas ist die Zufriedenheit mit dem Job in Thailand am höchsten:

Schließen Jobzufriedenheit im globalen vergleich – (c) Agenda Austria

Die Zahlen stammen aus einer Publikation der London School of Economics, die im März diesen Jahres veröffentlicht wurde. Die Autoren fanden heraus, dass die Zufriedenheit besonders etwa davon abhängt, ob die Aufgaben vielfältig sind und ob es hilfreiche Kollegen gibt. Das Gehalt spielt natürlich eine Rolle, aber nicht die wichtigste.

Hier macht "Die Presse" die Probe auf das Exempel:

Sind Sie mit ihrem Job zufrieden? JA NEIN

(red.)