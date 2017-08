US-Finanzminister Steven Mnuchin hat Fort Kox besucht. „Ich vermute, das Gold ist noch da“ witzelte Mnuchin nach einem der seltenen offiziellen Besuche eines Politikers in der US-Schatzkiste. Die letzte Nachschau hatte es 1974, vor mittlerweile 43 Jahren, gegeben. Und dass das Gold überhaupt gezählt wurde, das war zuletzt 1953 der Fall.

Mnuchin war überhaupt erst der dritte Finanzminister der USA, der den Tresorraum aufsuchte, seit er 1036 von Präsident Franklin D. Roosevelt installiert wurde.

Mnuchin, der ehemalige Hollywoodproduzent, zeigte sich von seiner lustigen Seite. Es würde einen guten Stoff für ein Drehbuch hergeben, wenn wir rein gingen und das Gold wäre weg. Gold im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar lagert in Fort Knox. Doch danach versicherte er, dass Gold sei sicher.

Thanks to @usmint staff for hosting at #FortKnox #USBD. First @USTreasury Secretary to visit since John Snyder in 1948. Glad gold is safe!