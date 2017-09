So würde eine Welt der Milliardäre aussehen

Das Wirtschaftsportal "howmuch.net" hat versucht, die Welt der Superreichen anhand einer Weltkarte darzustellen. Dabei entspricht die Größe der Länder entspricht dem Anteil der dort lebenden Milliardäre – gemessen an der Gesamtzahl der Milliardäre. Kein Wunder also, dass Afrika kaum zu sehen ist, die Vereinigten Staaten und Europa dafür aber besonders hervorstechen. Die Karte zeigt nicht nur die Verteilung der Milliardäre, sondern auch, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind. Während in vielen europäischen Ländern – auch in Österreich – Milliardäre oft Erben sind, ist der Anteil der Unternehmensgründer mit 40 Prozent in China besonders hoch.

>>> Beitrag auf „howmuch.net“

(Red. )