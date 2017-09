10 Cent für's Aufschneiden einer Wurstsemmel

Gleich 10 Cent mehr pro Wurstsemmel wurden einer Kundin in Krems für das Aufschneiden der Semmeln verrechnet. Als sie die Rechnung sah traute sie ihren Augen nicht. Die nun in den Fokus genommene Fleischerei Winkler-Langgartner sieht das aber gelassen, der Mehraufwand rechtfertige den Preis. Auch bei anderen Fleichhauern ist die Serviceleistung "Semmel aufschneiden" mittlerweile kostenpflichtig, die Höhe der Gebühr variiert aber. Die Meinungen darüber sind aber äußerst unterschiedlich. Viele fragen sich: Was kommt als nächstes? Wird das Faschieren von Fleisch auch bald in Rechnung gestellt werden?

Laut Arbeiterkammer ist das Verrechnen von Dienstleistungen an sich legitim, nur müsse der Kunde darüber vorab informiert werden.

Gratis war einmal: Was heute kostenpflichtig ist

