Datingwebseite wird in Belgien Aufruf zur Prostitution vorgeworfen

Nahe der Freien Universität von Brüssel ermutigten freizügige Werbeplakate auf Lastwagen, mit einem "Sugardaddy" auszugehen - eine Umschreibung für ältere, wohlhabende Männer, die Beziehungen mit jungen Frauen haben und sie dafür finanziell verwöhnen. Die Werbe-Lastwagen waren pünktlich zum Semesterbeginn am Montag in der Nähe der renommierten Universität geortet worden. Daraufhin legte die Universitäts-Leitung Beschwerde vor dem belgischen Ethikausschuss für Werbung ein. Die Föderation Wallonie-Brüssel, die für die Hochschulen in der Hauptstadt zuständig ist, kündigte eine Klage wegen Anstiftung zur Prostitution an.

Auch die Studentenvereinigung der französischen Gemeinschaft (Unecof) übte scharfe Kritik an der "unmoralischen" Werbekampagne. "Jeder weiß, dass sich das Phänomen studentischer Prostitution ausbreitet, und hier ist eine Firma, die die Not dieser jungen Frauen für den eigenen Profit ausschlachtet", sagte Unecof-Präsidentin Opaline Meunier. Die Frauen brauchten "Stipendien" und keinen "Sugardaddy".

Der Geschäftsführer der Datingwebseite, Sigurd Vedal, wies die Kritik als "klassisches Missverständnis" zurück: "Unsere Sugarbabys müssen mindestens 18 Jahre alt sein, und Prostitution ist nicht erlaubt." Der Norwege bezeichnete die Seite als "klassische Datingwebseite, nur dass zu den Kriterien auch der finanzielle Aspekt gehört."

Weitere Werbetrucks sollen laut Vedal in den kommenden Wochen landesweit im Umfeld von Universitäten positioniert werden. In Skandinavien und den Benelux-Staaten hat die Seite nach eigenen Angaben bereits 150.000 weibliche Mitglieder, etwa 21.000 von ihnen sind Belgierinnen.

