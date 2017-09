Kondom mit Reisgeschmack und Chili-Note

Ein Kondom mit Reisgeschmack soll den malaysischen Markt für Verhütungsmittel erobern: Der "Gummi" des Herstellers Karex schmeckt wie ein in Malaysia äußerst beliebtes Gericht mit Chili-Note, Nasi Lemak. Der nach eigenen Angaben größte Kondomproduzent der Welt, Karex, will sein neuestes Produkt im November oder Dezember in die Geschäfte bringen.

Ein halbes Jahr dauerte die Testphase, bis die Entwickler mit der Nachahmung des Reisgerichts zufrieden waren. Ursprünglich ein billiges Frühstück am Straßenrand aus Reis mit Kokosmilch, Anchovis, gerösteten Erdnüssen, einem gekochten Ei, Gurke und einem Schuss Chilisauce, ist Nasi Lemak inzwischen selbst in edlen Restaurants auf dem Menü zu finden.

Die Malaysier seien in vielerlei Hinsicht gespalten, was etwa Religion, Politik und Rasse angehe, sagte Karex-Chef Goh Miah Kiat in Port Klang am Rande der Hauptstadt Kuala Lumpur. Aber "eines eint uns: Wo haben wir das beste Nasi Lemak gegessen?"

Karex stellt jährlich rund fünf Milliarden Kondome unter dem Markennamen Carex her. Ein Großteil davon wird an staatliche oder internationale Behörden für deren Verhütungsprogramme verkauft.

(APA/AFP)