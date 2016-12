Über Weihnachtsumsätze lässt sich trefflich streiten

Wien. Wenn die Österreicher vier Adventwochenenden hintereinander in die Einkaufsstraßen gepilgert sind, ist es an der Handelssparte der Wirtschaftskammer, ihre alljährliche Zwischenbilanz zu ziehen. Dieses Jahr war sie nicht ganz frei von Angriffen in Richtung der ausländischen Onlineriesen und der Prognosen der Ökonomen.

► Die Meinung der anderen. „Ein Umsatzplus von zwei bis drei Prozent war nie geplant“, hieß es am Dienstag unwirsch von Peter Buchmüller. Die Kritik des Handelsspartenobmanns der Wirtschaftskammer (WKO) richtet sich mehr oder weniger unverblümt gegen das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo, das dem Weihnachtshandel im November diese nominelle Umsatzsteigerung von zwei bis drei Prozent prophezeit hatte.

Der Gedankengang der dortigen Forscher: Die kalte Progression konnte der Steuerreform von Jahresbeginn ihre Strahlkraft noch nicht ganz nehmen. Das gefühlte Gehaltsplus legten die Österreicher – nicht zuletzt aufgrund der Niedrigzinsphase – nicht nur auf's Sparbuch, sondern sie steigerten auch ihre Konsumausgaben. Sprich: Sie kauften mehr Geschenke.

Ernst Gittenberger, der Chef der KMU Forschung Austria, der die Handelssparte monatlich mit ihren eigenen Konjunkturzahlen versorgt, bezieht die Gegenposition. „Es war schon zur Jahreshälfte absehbar: Die Steuerreform kommt im Einzelhandel nicht an.“ Nach einem nominellen Wachstum von 1,7 Prozent im ersten Quartal sei die Branche zuletzt nur mehr um 0,6 Prozent gewachsen. Die Sparquote der Haushalte sei dafür wieder angestiegen. Gittenberger: „Die Prognosen gehen an der Realität im Einzelhandel vorbei.“

► Die eigene Meinung. Die Erwartungshaltung der Handelssparte nennt Buchmüller hingegen seriös: Online- wie Offlinehandel lägen diese Weihnachten um einen halben Prozentpunkt über dem Vorjahr. Das Plus werde sich bis Ende Dezember hoffentlich noch auf ein volles Prozent auswachsen. Mit der erwarteten Summe von 1,63 Mrd. Euro würde man trotz der vergleichsweise niedriger angesetzten Ziele den Umsatzrekord seit Anbeginn der WKO-Zeitrechnung 1999 erreichen.

► Online bis zur Staatsgrenze? Wahr sei aber auch, so Gittenberger, dass das Weihnachtsgeschäft sein Wachstum seit 2013 nur dem florierenden Onlinehandel verdankt. Die Grafik der KMU Forschung Austria zeigt: Ohne die 100 Millionen – aktuell sechs Prozent des Weihnachtsumsatzes –, die die 10.000 heimischen Webshops erwirtschaften, würde das Weihnachtsgeschäft sogar schrumpfen. Das Thema Internet wird in der Kammer aber mit zwiespältigen Gefühlen behandelt. „Was wir verhindern wollen, ist der ausländische Onlinehandel“, sagt Buchmüller resolut. Österreichische Geschäfte will man bei ihrem Internetauftritt dagegen mit Service und Werbekampagnen den Rücken stärken.

Ausländische Onlineumsätze werden in der WKO-Berechnung in der Folge konsequent ausgeblendet. Wie viel Kaufkraft auf die ausländischen Konten von Amazon und Co. abfließe? Gittenberger schätzt die Summe auf weitere 100 Mio. Euro. Nach seinen Schätzungen würde der US-amerikanische Onlineriese mit den österreichischen Webshops in der Gunst der heimischen Konsumenten gleichauf liegen.

Das spießt sich jedoch mit den Auswertungen der Handelsexperten von Regioplan. Das Institut erhebt nicht die Weihnachtseinnahmen, sondern ihre Ausgabenseite. Es prophezeit dem Handel – allerdings inklusive der ausländischen Onlinehändler – ein Geschäft in Höhe von 1,95 Mrd. Euro. Gittenberger wehrt das ab: Die Zahl sei viel zu hoch angesetzt. Auch alle ausländischen Onlineerträge (erzielt mit heimischen Kunden) miteingerechnet könnte diese Summe nie erreicht werden.

► Ein Blick ins neue Jahr: Bis zum vierten Einkaufssamstag wurden erst 60 Prozent der von der WKO prognostizierten Weihnachtserträge erzielt. Dort ist man aber optimistisch, dass die restlichen vierzig Prozent bis Ende Dezember durch die anders gelagerten Feiertage in den Kassen der Händler eintreffen werden. Zudem verschleppten Gutscheine, die laut einer Umfrage der KMU Forschung Austria heuer zum beliebtesten Geschenk avanciert sind, das weihnachtliche Geschäft immer weiter ins neue Jahr. Denn der Großteil würde frühestens im Jänner für den Einzelhandel umsatzwirksam.

Zu guter Letzt gebe es laut Gittenberger immer noch die ungeliebten Geschenke, die das nachweihnachtliche Geschäft ankurbeln, sobald sie ein zweites Mal in den Konsumkreislauf gelangten. „Jeder Zehnte wird falsch beschenkt“, sagt Gittenberger und fügt halb im Scherz hinzu: „Ich sage es nicht gern: Aber der Beschenkte könnte es auf einer Onlineplattform weiterverkaufen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2016)