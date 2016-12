99 Millionen Franken Strafe für Banken in der Schweiz

Die Schweizer Wettbewerbsbehörde (Weko) kam zum Schluss, dass die Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS, die Deutsche Bank, die US-Geldhäuser Citigroup und JPMorgan sowie die britischen Institute Barclays und Royal Bank of Scotland und die französische Societe Generale bei Franken-Libor, Euribor, Yen-Libor, Euroyen-Tibor und Zinsderivaten in Franken berechneten Geld-Brief-Spannen verschiedene Kartelle gebildet haben. Die Banken müssen insgesamt 99 Millionen Franken (92,6 Millionen Euro) Strafe zahlen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

(APA/Reuters/sda)