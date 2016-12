Beschäftigungsboom in Deutschland reißt nicht ab

Die deutsche Wirtschaft will noch mehr Mitarbeiter einstellen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Dezember um 0,7 Punkte auf den historischen Rekordwert von 111,8 Punkten, wie das Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag in München mitteilte. "Die Zahl der Arbeitsplätze steigt somit unvermindert an. Ein Ende des Beschäftigungsbooms ist nicht abzusehen."

Vor allem Dienstleister und Baufirmen suchten mehr Mitarbeiter, in Industrie und Handel sei die Dynamik etwas verhaltener.

Im November war die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 1991 zurückgegangen. Für das kommende Jahr erwartet das Ifo-Institut eine Arbeitslosenquote von unverändert 6,1 Prozent und einen Anstieg der Erwerbstätigen von 43,5 auf 43,8 Millionen.

(APA/dpa)