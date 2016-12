Eine Wohnung von einer Privatperson mieten, egal ob im In- oder Ausland, kennen die meisten. Airbnb vermittelt Reisenden online private Domizile und erhält dafür eine Gebühr. Nun soll das auch mit dem Auto funktionieren. Das Fahrzeug von einer Privatperson um die Ecke mieten, dennoch mit Versicherung und für einen akzeptablen Tagespreis. Das bietet Mercedes Benz mit Croove an, berichtet die Online-Plattform Engadget.

In München läuft derzeit eine Testphase für AirBnb für Autos. Dabei kann jeder sein Auto anmelden, sofern es weniger als 15 Jahre alt ist. Die Abwicklung erfolgt über eine App und ist daher auch weniger kompliziert und zeitaufwendig als beim typischen Mietauto. Sixt & Co wird es nicht sonderlich freuen. Croove bringt private Fahrzeuganbieter und -mieter über eine App zusammen. So können die jeweiligen Mieter mit dem Fahrzeuganbieter Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Die Fahrzeugübergabe kann entweder persönlich oder mit einem kostenpflichtigen Hol- und Bringdienst stattfinden.

Sollte der Start in München erfolgreich laufen, soll Croove auch auf andere Städte ausgedehnt werden.

