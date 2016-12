China will Auto-Umweltstandards auf West-Niveau

Die schärferen chinesischen Umweltauflagen für Autos würden dann den in Europa und den USA geltenden Standards entsprechen, teilte das Umweltschutzministerium am Freitag mit. Demnach müssen die Autos verbesserte Katalysatoren, Kraftstoffeinspritzung und Verbrennungskammern ausweisen. Die Regierung reagiert damit auf wachsende Umweltprobleme. Der Norden Chinas versank in dieser Woche im Smog: 24 Städte riefen Alarmstufe rot aus, sprachen Fahrverbote aus und schlossen Fabriken.

China ist bereits seit 2009 weltgrößter Autohersteller, doch hinken die technischen Standards hinter denen der westlichen Konkurrenz hinterher. Im vergangenen Jahr wurden von Fahrzeugen in China etwa 34,6 Millionen Tonnen Kohlenmonoxid ausgestoßen, was fast 87 Prozent der gesamten Emissionen des Gases in China entspricht.

(Reuters)