Euro-Zone dürfte im Jänner Hilfen für Athen freigeben

Die Finanzminister der Euro-Zone werden Insidern zufolge die ausgesetzten kurzfristigen Schuldenerleichterungen für Griechenland im Januar freigeben. Die griechische Regierung habe in einem Brief klargestellt, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Rettungsprogramm erfüllen werde, hieß es in Euro-Zonen-Kreisen am Samstag. Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem erklärte, die Gespräche über Schuldenerleichterungen könnten wieder aufgenommen werden.

Der Euro-Rettungsschirm ESM war von dem erst jüngst vereinbarten Entgegenkommen an die Athener Regierung zurückgetreten, weil diese eine Sonderzahlung an Rentner mit niedrigen Bezügen beschlossen hatte. Die EU-Kommission, die EZB und der IWF hatten kritisiert, diese Weihnachtszulage sei nicht mit ihnen abgesprochen gewesen.

Das hoch verschuldete Griechenland ist seit 2010 auf internationale Kredite angewiesen. 2015 hatte die Regierung in Athen in finanzieller Notlage im Gegenzug für das bisher letzte dritte Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro umfangreiche Reformen bis 2018 zugesagt.

