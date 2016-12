Selbstfahrende Autos mit Hilfschauffeur

Wien. Wer ab Jänner auf der A2 zwischen Laßnitzhöhe und Modriach von einem seltsamen Fahrzeug mit Kamera auf dem Dach und Radaranlage vor dem Kühlergrill überholt wird, sollte sich nicht wundern. Fahrzeugtechniker der Unternehmen AVL und Magna testen hier erstmals Autos, die autonom lenken, bremsen und beschleunigen können.

Das Verkehrsministerium hat insgesamt drei Tests für selbstfahrende Fahrzeuge genehmigt: in Salzburg für einen Bus ohne Fahrer auf einer kurzen Strecke durch die Innenstadt, für das Bundesheer zur Nutzung von selbstfahrenden Traktoren und für jene autonom gesteuerten Pkw, die demnächst auf speziellen Teilen von Autobahnen und Schnellstraßen in der Steiermark unterwegs sein werden. Die österreichische Autozulieferindustrie erhofft sich mit diesen Tests Erfahrungen und Daten, die für eine Weiterentwicklung der autonomen Steuerungssysteme notwendig sind.

„Bei den selbstfahrenden Autos sind wir derzeit in Europa am weitesten vorn“, so Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Im Gespräch mit der „Presse“ versucht er, die Verunsicherung, die es wegen Unfällen und Fehlfunktionen solcher Fahrzeuge in anderen Ländern gibt, zu entkräften. „Wir haben bei diesen Tests immer einen Fahrer hinter dem Steuer. Der hat die Letztverantwortung und kann im Notfall eingreifen. Wir lassen keine Autos völlig autonom herumfahren.“

Auch bei dem selbstfahrenden Bus in Salzburg gebe es eine Person, die das Fahrzeug ständig begleitet und jederzeit die Stopptaste betätigen kann. Bei Tests eines selbstfahrenden Autos in San Francisco sorgte zuletzt eine überfahrene rote Ampel für Kontroversen. Andere Verkehrsteilnehmer hatten das autonom gesteuerte Fahrzeug gefilmt, wie es eine gesperrte Kreuzung ohne zu halten überquerte. Auch in Österreich können Fehlfunktionen nicht völlig ausgeschlossen werden.

Zu klären ist längerfristig, wer die Verantwortung für mögliche Unfälle solcher Autos übernimmt. Im Fall der Tests sind es die beteiligten Betreiber. Doch wer wird künftig bei möglichen Schäden von automatisierten Autos haften – der in seinem Fahrverhalten entmündigte Benützer oder der Hersteller dieser Technik?

Leichtfried weist darauf hin, dass diese juristischen Fragen noch geklärt werden müssen. Langfristig, so argumentiert der Verkehrsminister, soll die neue Technik den Verkehr jedenfalls deutlich sicherer machen: „Neun von zehn Unfällen im Straßenverkehr entstehen derzeit durch menschliches Versagen. Der Schritt zu einer Automatisierung wird also einen massiven Zuwachs an Verkehrssicherheit bringen. Das merken wir schon jetzt mit den gängigen Assistenzsystemen.“

Verbesserung der Assistenzsysteme

Die in Österreich getesteten Pkw von AVL und Magna sind mit jeder Menge Elektronik ausgestattet. Sie verfügen über Laserscanner, Radarsensoren und Kameras zur ständigen Überwachung der Fahrzeugumgebung. Getestet wird unter anderem ein automatisches Spurwechseln. Eingebunden ist auch die Asfinag, die auf den ausgewählten Strecken für eine Datenerfassung sorgt.

„Dass wir jetzt auf steirischen Straßen testen können, ist ein wichtiger Schritt zu schnellen und effizienten Lösungen im Sinne unserer Kunden“, sagte AVL-CEO Helmut List beim Start der Tests diese Woche auf einem Testgelände des Unternehmens, das auch Komponenten für die Formel 1 herstellt.

Bis selbstfahrende Autos im Straßenverkehr auch von Privatpersonen genutzt werden können, dürften noch Jahre vergehen. Einstweilen geht es vor allem um eine Verbesserung der Assistenzsysteme.

Das Verkehrsministerium stellt mehr als 20 Millionen Euro für die Forschung und Entwicklung rund um automatisiertes Fahren zur Verfügung. An österreichischen Universitäten werden eigens zwei Stiftungsprofessoren für dieses Forschungsgebiet ausgeschrieben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.12.2016)