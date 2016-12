Industrie startet mit Orderplus ins neue Jahr

Die Nachfrage zieht an, die Auftragsbücher füllen sich: Der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex hat sein stärkstes Plus in fünf Jahren.

29.12.2016 | 18:00 | (Die Presse)

Wien. Die Nachfrage zieht an, die Auftragsbücher füllen sich: Österreichs Industrie will den sich zu Jahresende abzeichnenden Aufwärtstrend im neuen Jahr fortsetzen. Dass dies gelingt, darauf deutet der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex hin: Das Konjunkturbarometer ist im Dezember von 55,4 auf 56,3 Punkte gestiegen – das stärkste Wachstum seit über fünf Jahren. Der Dezember brachte das stärkste Auftragsplus seit dem Frühjahr 2011. Der Indexwert lag bei 59,8 nach 56,9 Punkten im November. Dadurch hätten die Unternehmen ihre Produktionsleistung kräftig erhöht und auch mehr Personal eingestellt, so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer in einer Aussendung. Besonders gut liefen die Geschäfte im Investitionsgüterbereich und bei den Vorleistungsgütern. Bei Konsumgütern war der Trend schwächer.

Durch das Anziehen der Industriekonjunktur hätten sich aber auch die Rohstoffe verteuert, und die Verkaufspreise seien gestiegen, sagt Bruckbauer. Nach zwei Jahren mit Beschäftigungsrückgängen sind heuer in der Industrie wieder neue Jobs entstanden, allerdings deutlich weniger als in der Gesamtwirtschaft. Im Schnitt waren in der Industrie durchschnittlich 581.500 Leute beschäftigt, um rund 1800 mehr als im Vorjahr. (eid/red.) ("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.12.2016)

