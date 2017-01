Deutsche Ministerin will Quote für Elektroautos

Berlin. Die deutsche Umweltministerin, Barbara Hendricks (SPD), will den bislang schleppenden Absatz von Elektroautos mit einer Quote in Schwung bringen. „Die Quote wird die Hersteller auch dazu bewegen, endlich Modelle anzubieten, die für Normalverdiener erschwinglich sind“, sagte Hendricks der „Stuttgarter Zeitung“. Die deutsche Regierung hatte im vergangenen Sommer eine staatliche Prämie für den Kauf von Elektroautos eingeführt. Sie stößt aber nur auf verhaltenes Interesse. Ein halbes Jahr nach dem Start wurden nur rund 9000 Anträge gezählt.

Heuer soll Nachfrage steigen

Die deutsche Regierung hat das Ziel ausgegeben, eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf die Straßen zu bringen. 2016 wurden in Deutschland 11.410 Elektroautos neu zugelassen. Heuer könnte die Nachfrage nach Einschätzung des Importeurverbands (VDIK) um 50 Prozent zulegen. Grund seien neue Modelle und eine höhere Zahl von Ladestationen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2017)