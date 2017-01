Mehr Missbrauch beim Arbeitslosengeld

Wien. Wie viele Arbeitslose sind arbeitsunwillig? Einen Anhaltspunkt dafür liefert eine Statistik, die am Montag vom Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlicht wurde. Konkret gab es im Vorjahr 16.557 Sperren wegen Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsaufnahme oder Schulungsmaßnahme. Das ist im Vergleich zu 2015 ein Anstieg von 16,11 Prozent. Bei diesen Fällen wurde das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe für sechs Wochen, im Wiederholungsfall für acht Wochen gesperrt. Bei gänzlicher Arbeitsunwilligkeit kann das Arbeitslosengeld sogar komplett gestrichen werden. Das kommt in der Praxis aber äußerst selten vor. Im Vorjahr ist das in 236 Fällen passiert (plus 4,89 Prozent).

AMS-Vorstand Johannes Kopf führt den Anstieg bei den Sperren auf die Tatsache zurück, dass es mehr offene Stellen gibt. Daher könne das AMS auch mehr Vermittlungsvorschläge machen. So hat sich Ende Dezember die Zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahr um 42 Prozent auf 41.841 erhöht. Für die Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsaufnahme werden laut AMS folgende Gründe genannt:

► zu niedrige Entlohnung, obwohl die angebotene Entlohnung dem Kollektivvertrag entspricht;

► der Arbeitsweg ist zu lang, obwohl er zumutbar wäre;

► Rückmeldung von Firmen, dass arbeitslose Personen beim Vorstellungsgespräch alkoholisiert oder provokant waren;

► Rückmeldung von Firmen, dass Arbeitslose nur den Stempel haben wollten und kein Interesse zeigten, den Job anzunehmen;

► es wurde ein anderer Job in Aussicht gestellt oder sogar zugesagt – dies berechtigt laut Verwaltungsgerichtshof nicht zur Ablehnung einer Jobmöglichkeit.

Schon seit Jahren streiten die Regierungsparteien darüber, ob die Zumutbarkeitsgrenzen für Arbeitslose verschärft werden sollen. Die ÖVP legte dazu vergangenen Sommer Vorschläge vor – so soll der täglich zumutbare Arbeitsweg (hin und zurück) von derzeit zwei Stunden auf zweieinhalb Stunden angehoben werden. Doch die SPÖ lehnt hier gesetzliche Änderungen ab.

Wiener sind zu wenig mobil

Eines der Probleme bei der Arbeitslosigkeit ist das Ost-West-Gefälle. In Wien steigt die Arbeitslosigkeit seit Monaten, während sie in den westlichen Bundesländern sinkt. Vor allem die Tiroler Tourismusbetriebe suchen händeringend nach Personal. So gibt es in Tirol derzeit 655 offene Stellen für Kellner und 549 offene Stellen für Köche. Doch wie können Wiener Arbeitslose motiviert werden, einen Job in Tirol anzunehmen? Die Firmen sagen, dass der Leidensdruck bei den Wienern nicht groß genug sei. Daher werden viele offene Stellen im Tiroler Tourismus an Personen aus Osteuropa vergeben. Diese seien meist hoch motiviert und freuten sich über die angebotene Entlohnung. Denn in Osteuropa sind die Durchschnittsgehälter niedriger als in Österreich.

Wie schwer es ist, Arbeitslose aus Wien in den Westen zu vermitteln, zeigen folgende Zahlen: Zuletzt suchten in Wien 167.747 Menschen (Arbeitslose und Schulungsteilnehmer) einen Job. Von Jänner bis Oktober 2016 sind dem Wiener AMS folgende Vermittlungsversuche gelungen: 1744 Arbeitslose aus Wien nahmen einen Job in Oberösterreich an, 864 Personen gingen nach Kärnten, 497 nach Salzburg, 322 nach Tirol und 200 nach Vorarlberg. Die meisten Menschen taten dies freiwillig.

Laut AMS kann Arbeitslosen in Wien eigentlich schon jetzt zugemutet werden, einen Job in Tirol anzunehmen, falls bei der Arbeitsstelle eine Unterkunft angeboten wird und der Betroffene keine Betreuungspflicht (wie schulpflichtige Kinder) hat. Doch statt auf Sanktionen setzen die AMS-Betreuer hier meist auf Freiwilligkeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2017)