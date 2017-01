Brexit: London erwägt 1000-Pfund-Abgabe für EU-Fachkräfte

Die britische Regierung erwägt nach dem EU-Austritt eine Abgabe für die von Unternehmen angeheuerten Fachkräfte aus EU-Ländern. Diese solle jährlich 1000 Pfund (umgerechnet 1168 Euro) betragen, sagte der Einwanderungsminister Robert Goodwill am Mittwoch vor einem Parlamentsausschuss. Sie gelte ab April bereits für Arbeitnehmer, die nicht aus den EU-Ländern stammen.

Im Unternehmerlager kommt das nicht gut an. "Wir appellieren an die Regierung, diesen Vorschlag zu überdenken", sagte Seamus Nevin vom arbeitgebernahen Institute of Directors. "Diese Steuer wird das Jobwachstum belasten - und das in einer Zeit, in der viele Unternehmen ohnehin mit Unsicherheit leben müssen."

(APA/Reuters)