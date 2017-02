Nestlé-Chef: „Trump ist nicht das Ende der Globalisierung“

(c) Andreas Lepsi / LEPSIFOTO

Macht US-Präsident Donald Trump mit der Globalisierung kurzen Prozess? Für Nestlé-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck-Letmathe ist der neue US-Präsident nicht der Sargnagel der Globalisierung: „Trump ist nicht gegen die Globalisierung. Er ist nur gegen Freihandelsabkommen, die sein Vorgänger unterschrieben hat und wo er der Meinung ist, dass die USA benachteiligt werde.“ Er habe nie gehört, dass Trump gesagt hätte, er wolle andere Nationen schwächen, sagte der gebürtige Österreicher bei einer Diskussionsveranstaltung in der Industriellenvereinigung. „Trump ist nicht das Ende der Globalisierung. Dazu ist die Welt viel zu sehr vernetzt.“

Die eigentliche Gefahr sieht Brabeck-Letmathe durch Populisten nahen. Diese versprechen, die ´gute alte Zeit´ zurückzubringen. Und die Älteren, die diese Zeit erlebt haben, glauben das. Das sehe man am Brexit. Die Jungen kämpfen dagegen. Die Älteren waren dafür. „Die Welt leidet unter ihrer Komplexität. Dazu kommt eine Erosion der Glaubwürdigkeit des Leaderships. Man glaubt uns nicht, dass wir Kapital und Ressourcen gerecht verteilen können. Die schleichenden Entdemokratisierung ist für mich die größte Gefahr der westlichen Welt.“

Digitalisierung schafft Arbeitsplätze

Auch IV-Präsident Georg Kapsch glaubt nicht, dass die Globalisierung in den letzten Zügen liegt. „Ich denke nicht, dass die Globalisierung am Ende ist, denn die Menschen haben erkannt, dass Protektionismus niemals zur Erhöhung des Wohlstandes geführt hat.“ Der Kernpunkt sei, dass die Menschen nicht auf der Strecke bleiben dürfen. Die Digitalisierung werde viele neue Arbeitsplätze schaffen, viel mehr als dadurch verloren gehen.

Auch Detlef Günther von der ETH Zürich schloss sich seinen Mitdiskutanten an. glaubt ebenfalls nicht an das Ende der Globalisierung. „Die Wissenschaft war schon immer global. Daher haben wir auch keine Angst davor. Wir glauben, dass die Talente zu uns finden werden, denn wir brauchen die besten Leute“, so der Uni-Professor.

(red.)