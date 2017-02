Amerika ist der größte Schuldner der Welt

„Verrostete Fabriken, die wie Grabsteine über der Landschaft verstreut liegen“: In seiner Antrittsrede beschwor Donald Trump das Bild einer Nation, die ein „Massaker“ erlebt hat und die er nun „wiederaufbauen“ will. Die präsidiale Analyse: „Wir haben andere Länder bereichert“, während sich der eigene Reichtum „aufgelöst“ habe. Und wie lauten die Fakten? Die Amerikaner haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen, ihre Wirtschaft wächst regelmäßig stärker als die anderer Industriestaaten, und es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. In einem Punkt aber teilen auch viele Ökonomen das eifrig geschürte Unbehagen: In nur wenigen Jahrzehnten wurden die USA vom Nettogläubiger zum größten Auslandsschuldner der Welt – eine Entwicklung, die sich seit der Finanzkrise sogar dramatisch beschleunigt. In dieser Hinsicht ist Amerika tatsächlich nicht mehr „great“. Kein Wunder, dass sich Forscher über dieses Ungleichgewicht den Kopf zerbrechen – auch in Österreich.

