Schwerer Korruptionsverdacht bei Bau von Budapester Metrolinie

Im Zusammenhang mit dem Bau einer neuen Metrolinie in Budapest hat das EU-Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) schwere Vorwürfe erhoben. Bei einer Investitionssumme von 1,7 Milliarden Euro würden Ausgaben in Höhe von 296 Millionen Euro unter Korruptionsverdacht fallen, heißt es in dem Olaf-Bericht, den die ungarische Regierung am Freitag veröffentlichte.

Die Metrolinie mit einer Länge von 7,4 Kilometern wurde zwischen 2006 und 2014 erbaut.

Die rechts-konservative Regierungspartei Fidesz kündigte am Samstag einen Untersuchungsausschuss der Budapester Gemeindeversammlung an. Der Olaf-Bericht erwähnt unter anderen auch den deutschen Siemens-Konzern, der rund 1,4 Millionen Euro an Lobbyisten und an Sub-Unternehmer mit möglichem Interessenskonflikt bezahlt haben soll. Siemens war am Metro-Bau mit Stromversorgungssystemen im Wert von 100 Millionen Euro beteiligt.

(APA/dpa)