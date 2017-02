Geschrumpfte Niki kann Flughafen Wien Millionen Passagiere kosten

Flughafen Wien könnte durch die Schrumpfung der Noch-Air-Berlin-Tochter Niki 1,5 Millionen Passagiere verlieren. Niki wird Teil ja einer neuen Ferienfluglinie mit TUIFly und will künftig nur noch fünf statt 19 Flieger in Wien stationieren. Die Lücke könnten große Billigflieger schließen. Die britische Easyjet braucht wegen des Brexit einen Standort in der EU und verhandelt auch mit Österreich.

Laut "Kurier" schon seit Längerem Gespräche mit dem Verkehrsministerium und der Flugbehörde Austro Control. "Wir sind immer noch mit einer Reihe von Ländern im Gespräch und machen gute Fortschritte", sagte Easyjet-Deutschland-Chef Thomas Haagensen der Zeitung. Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien sei gut, "wir sind zufrieden mit unserem Geschäftsbetrieb dort".

Easyjet hat derzeit rund 160 Flugzeuge außerhalb Englands im Einsatz. Gewinnt Wien das Rennen, würden die Maschinen in Österreich angemeldet, womit die Briten auf dem Papier die größte Airline Österreichs wären. Die meisten Flugzeuge würden freilich nicht in Wien stationiert werden, sondern innerhalb der EU verteilt bleiben.

Auch ungarische Wizz Air nach Wien?

Im Vorjahr rangierte Easyjet in Wien bereits hinter der Lufthansa-Gruppe, zu der auch die AUA gehört, und der Air-Berlin/Niki-Gruppe. Die Zahl der Easyjet-Passagiere verdoppelte sich fast auf mehr als 628.000. Zum Vergleich: Marktführer Austrian allein kam auf 10,4 Millionen Fluggäste, Niki allein auf knapp 2,2 Millionen.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll auch die ungarische Billigairlines Wizz Air bereits in Wien vorgefühlt haben. Diese ist derzeit in Budapest stationiert und mit 74 Fliegern die größte Billigairlines Osteuropas. Auch die irische Billiglinie Ryanair könnte endlich in Wien andocken, so der "Kurier" mit Verweis auf Lufthansa-Vorstand und AUA-Aufsichtsratspräsident Harry Hohmeister, der kürzlich sagte, dass die Gebühren am Flughafen Wien geringer seien als jene in Frankfurt und München. Bratislava, wo Ryanair kräftig expandiert, ist aber noch kostengünstiger als Wien. Ryanair haben bisher immer die Gebühren in Wien davon abgehalten, in Österreich zu landen.

