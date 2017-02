China will 50 Millionen Jobs in Städten schaffen

China will bis zum Beginn des kommenden Jahrzehnts in großem Stil neue Jobs in den Städten schaffen. Einem Bericht des Kabinetts vom Montag zufolge entstanden 2016 bereits 13 Millionen Stellen in den Ballungsräumen. Bis Ende 2020 sollen es mehr als 50 Millionen sein. Die Arbeitslosenquote hatte sich zuletzt trotz abgekühlten Wirtschaftswachstums bei etwas über 4 Prozent eingependelt. Die Pekinger Planer versuchen derzeit, Überkapazitäten in der Stahl- und Kohlebranche abzubauen. Um die Jobverluste abzufedern, sollen in den Ballungsgebieten neue Arbeitsplätze entstehen. Neben IT- und Biotechfirmen stehen dabei auch Unternehmen im Fokus, die auf alternative Antriebstechnik spezialisiert sind.

(Reuters)