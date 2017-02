Merkel will mit Südamerika Handel treiben

(c) REUTERS

Berlin. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel hat sich angesichts der US-Abschottungspläne für rasche EU-Verhandlungen zum Abbau von Handelsschranken mit anderen Ländern und Weltregionen stark gemacht. Sollte die EU bei Verhandlungen mit den USA ins Stocken geraten, dann sollte sie „andere Handelsabkommen natürlich weiter schnell verhandeln“, sagte Merkel am Mittwoch. So hoffe sie auf Fortschritte bei den Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Ländern, sagte die Kanzlerin nach einem Gespräch mit Uruguays Präsident Tabare Vasquez in Berlin.

Der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat vor einem Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union gewarnt. „Wenn die Politik Handelsbarrieren errichtet oder einen Abwertungswettlauf anzettelt, gibt es am Ende nur Verlierer“, sagte Weidmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Washington solle bedenken, dass China und andere Staaten Asiens bereits jetzt als Handelspartner wachsende Bedeutung für Europa gewonnen hätten, sagte Weidmann.

„Das für viele asiatische Länder enttäuschende Nein Trumps zu einem transpazifischen Handelsabkommen fördert die Suche nach Partnerschaften ohne Amerika.“ Wenn sich die USA „handelspolitisch aus dem Spiel nehmen, werden andere die Lücke füllen“. US-Präsident Donald Trump hatte nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner per Dekret den Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Er will auch das seit 22 Jahren bestehende nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko neu verhandeln. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2017)