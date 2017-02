Deutsche Wirtschaft glänzt mit Rekord-Exportüberschuss

Die deutsche Wirtschaft hat 2016 einen Exportüberschuss in Rekordhöhe erzielt. Die Ausfuhren übertrafen die Einfuhren um 252,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. "Damit wurde der bisherige Höchstwert von 244,3 Milliarden Euro aus dem Vorjahr deutlich übertroffen."

Die Zahlen dürften die internationale Kritik am deutschen Wirtschaftsmodell befeuern, zumal es auch dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge ist.

Dessen Wirtschaftsberater wirft Deutschland vor, sich auf Kosten der USA mit Hilfe eines deutlich unterbewerteten Euro unfaire Handelsvorteile zu erschleichen.

Die Exporte legten im vergangenen Jahr um 1,2 Prozent zu auf den Höchstwert von gut 1,2 Billionen Euro. Dabei wuchs das Geschäft mit den EU-Ländern um 2,2 Prozent, während das mit dem Rest der Welt um 0,2 Prozent schrumpfte. Der Außenhandelsverband BGA rechnet fürs laufende Jahr mit einem Exportplus von bis zu 2,5 Prozent auf rund 1,23 Billionen Euro.

Am Jahresende lief das Geschäft allerdings unerwartet schlecht. Die Ausfuhren fielen im Dezember um 3,3 Prozent zum Vormonat und damit dreimal so stark wie von Ökonomen erwartet. Das war der kräftigste Rückgang seit August 2015. Die Importe blieben am Jahresende dagegen stabil. Im gesamten abgelaufenen Jahr kletterten sie um 0,6 Prozent und erreichten mit 954,6 Millairden Euro ebenfalls einen Höchstwert.

Was Ökonomen sagen

THOMAS GITZEL, VP BANK:

"Die deutschen Exporte enttäuschten zum Jahresschluss 2016. Das Minus von 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat fiel deutlicher aus als erwartet. Das Zahlenwerk zeigt einmal mehr, dass das Jahr 2016 für die deutsche Exportwirtschaft nicht unbedingt das beste war. Die Krise in den Schwellenländern wog für viele Unternehmen schwer. Eigentlich versprechen die global anziehenden Konjunkturfrühindikatoren nun Besserung, doch die Außenhandelspolitik von Donald Trump verdüstert derzeit den Exporthorizont erneut."

ANDREAS SCHEUERLE, DEKABANK:

"Entgegen der allgemeinen Unternehmensstimmung hat sich der Dezember zu einem 'Katastrophenmonat' entwickelt. Neben Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion gaben auch die deutschen Ausfuhren merklich nach. Da gleichzeitig die Einfuhren stagnierten, kamen vom Außenbeitrag bremsende Effekte. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen aber sind unverändert gut, weshalb schon der Januar in den meisten Bereichen wieder einen positiven Rückprall bringen wird. Das ist aber auch notwendig, denn Deutschland startet mit angezogener Handbremse (statistischem Unterhang) in das neue Quartal. Immerhin vermochte der schwache Dezember nicht die konjunkturelle Gesamtbilanz des guten Schlussquartals 2016 zu verhageln."

(Reuters)