Die Schweizer wollen keine Steuersenkung

Zürich. Große Überraschung in der Schweiz: Die Eidgenossen stimmten am Sonntag unerwartet klar (60 Prozent) gegen die geplante Senkung der Gewinnsteuern für alle Unternehmen. Mit dieser Reform wollte die Regierung jene Steuerprivilegien ersetzen, die sie ausländischen Holdings seit Jahren gewährt und die von OECD und EU scharf kritisiert werden. Die internationale geächteten Ausnahmen für Multis hätten abgeschafft und durch einen einheitlichen Steuersatz von 15 statt bisher 21 Prozent für alle Unternehmen ersetzt werden sollen.

Zu teuer, befanden die Wähler und lehnten den Vorschlag ab. Die Parteien links der Mitte feiern das Votum als Erfolg. Doch die Schweiz bleibt unter Zugzwang und steht nun unter großen Zeitdruck. Denn mit der Ablehnung bleiben die „schädlichen Steuerpraktiken“ (© OECD) weiterhin aufrecht – der Druck des Auslands dürfte rasch steigen. Und damit die Unsicherheiten für internationale Firmen, wohin sich die bisher so unternehmerfreundliche Schweiz entwickeln wird.

Viel Zeit bleibt dem LAnd nicht. Die EU-Kommission hat bereits im Vorjahr ausgeführt, wie sie darauf zu reagieren gedenkt, wenn die Eidgenossen ihre Steuerpraktiken nicht ändern: Die Maßnahmen reichen von der Einhebung einer Quellensteuer, die jede Zahlung aus der EU in die Schweiz betreffen würde, bis zur Doppelbesteuerung von Unternehmensgewinnen. Die betroffenen Holding können dem entgehen, indem sie freiwillig auf ihren Steuervorteil (im Schnitt fünf bis zehn Prozent) verzichten. Die Schweiz hat offiziell bis Ende 2017 Zeit, um das Steuerrecht an die internationalen Vorgaben anzupassen. Danach ist die EU am Zug.

Herausforderer London lauert

„Das Nein führt zu einer großen Verunsicherung“, warnt Heinz Karrer, Präsident des wirtschaftsnahen Instituts Economiesuisse, Nun müsse möglichst rasch eine neue Reform gestartet werden, um den Rechtssicherheit zu schaffen. Dass die bürgerliche Regierung das plant, steht außer Frage. Doch bis Ende 2017 ist ein neuer Vorschlag in der Schweiz kaum machbar.

Damit entscheidet letztlich die Reaktion der betroffenen Unternehmen, was dieser Wahlgang für den Standort Schweiz bedeutet. Landet der Staat auf den schwarzen Listen von OECD und EU, würfe das auch ein schiefes Licht auf Firmen mit Sitz in der Schweiz.

Die Entscheidung der Schweizer ist doppelt kritisch, da sie in einer Zeit fällt, in der viele große Volkswirtschaften ihre Unternehmenssteuern senken, um Firmen ins Land zu locken. Vor allem die Ankündigung Großbritanniens, die Firmensteuern auf unter 15 Prozent zu senken, kann als direkte Herausforderung gesehen werden. Hier kämpft die Finanzmetropole London – mit Englisch als Konzernsprache und angelsächsischem Recht –gegen das Finanzzentrum Schweiz – mit liberaler Gesetzgebung und (zumindest bisher) niedrigen Steuern.

Kantone wie Genf, Waadt und Zug, wo die internationalen Konzerne besonders stark ins Gewicht fallen, dürften daher nicht darauf warten, dass der Bund eine Lösung bieten kann. Schon im Vorfeld der Wahl hatten sie eine individuelle Senkung der Unternehmenssteuern als Ersatz für die bisherigen Steuerprivilegien angekündigt. Wenn alles umgesetzt wird, wird Zürich mit 18 Prozent der teuerste Kanton sein. Die Steuern für Unternehmen in der Schweiz werden also vermutlich dennoch sinken. Nur für die Kantone wird es teuerer. Denn die geplanten Ausgleichszahlungen vom Bundan die Kantone wird es für steuerliche Alleingänge wohl nicht geben.



