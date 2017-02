Promis und Konzerne profitieren vom Steuerparadies Madeira

Wanderer, Taucher und Golfer schätzen an Madeira die atemberaubende Natur und das milde subtropische Klima. Für diejenigen, die Steuern sparen wollen, ist die "Blumeninsel" vor der Nordwestküste Afrikas aus anderen Gründen nicht minder attraktiv: In der zu Portugal gehörenden "Regiao Autonoma" zahlen Unternehmen eine Körperschaftssteuer von nur fünf Prozent. Zum Vergleich: Auf dem portugiesischen Festland sind 21 Prozent fällig. 19 Jahre lang galt auf Madeira sogar die Nullsteuer.

Europaparlamentarier fordern nun von der EU-Kommission Aufklärung über den möglichen Missbrauch von Niedrigsteuersätzen. Brüssel erlaubt Portugal nämlich seit Jahren, der entlegenen und strukturschwachen Insel mit sehr niedrigen Steuersätzen unter die Arme zu greifen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Hilfen unmittelbar der Wirtschaft vor Ort zu Gute kommen.

Internationale Großkonzerne als Profiteure

Einem Bericht des Bayerische Rundfunk zufolge profitieren von den Steuerregeln jedoch weniger die regionale Wirtschaft, sondern vor allem etwa internationale Großkonzerne, die über Tochterfirmen auf der Insel Milliardenumsätze verbuchten und kaum versteuerten. Die Insel sei vor allem zur Steuervermeidung genutzt worden, so der Vorwurf. "Der US-Ölkonzern Chevron taucht in den Dokumenten auf und der italienische Konkurrent eni zum Beispiel oder der Getränkeproduzent Pepsi sowie der russische Aluminiumgigant Rusal. Der Firmensitz ist bei allen derselbe: ein Geschäftsgebäude an der Hafenpromenade in Funchal", berichtet der BR. Auch einige prominente Namen tauchten im Zuge der Recherchen auf: Jerome Valcke, Ex-Generalsekretär der Fifa, gehört eine Firma auf der "Blumeninsel", genauso wie dem Fußballstar Javier Mascherano vom FC Barcelona, der bereits in Spanien wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Im selben Haus befindet sich laut BR auch eine von Xabi Alonso (FC Bayern). Auch die Band Böhse Onkelz hat ihre Markenrechte ins Steuerparadies Madeira ausgelagert.

Die Zahl der auf der Insel ansässigen Unternehmen schoss von sieben im Jahr 1988 auf einen Rekordwert von fast 6000 im Jahr 2000. Hotels und Golfplätze wurden gebaut, Reiseunternehmen und Handelsfirmen aus aller Welt ließen sich nieder - aber auch viele Scheinunternehmen. Vor allem Großkonzerne und Reiche konnten zig Millionen an Steuern sparen. Es begann ein Tauziehen zwischen der besorgten EU und der Regionalregierung in Funchal, die Körperschaftssteuer wurde nach und nach auf fünf Prozent angehoben. Dieser Satz gilt nach jetzigem Stand bis 2027, bei Erfüllung bestimmter Kriterien kann er halbiert werden. Die Zahl der Firmen ging dennoch auf zuletzt deutlich unter 2000 zurück.

Die EU-Kommission hielt sich zunächst bedeckt. "Die Regelung ist dazu da, das Wirtschaftswachstum auf Madeira - einer der entlegensten Regionen der EU - zu stärken", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Es sei Sache der Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass Unternehmen, die von den Vorteilen profitierten, die Voraussetzungen dafür erfüllten. Die Behörde stehe mit Portugal wegen der Umsetzung der Steuervergünstigungen im Kontakt. Möglichen Steuervermeidungen nachzugehen, sei jedoch Sache der nationalen Behörden, hieß es.

„Steuercheck für Sonderwirtschaftszonen“

"Die Panama Papers, Luxleaks und das aktuelle Beispiel Madeira haben gezeigt, dass es immer noch zu einfach ist, Geld in Steuerparadiese zu verschieben und Unternehmensgewinne in Niedrigsteuerländer zu verlagern", kritisierte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Parlamentarier Sven Giegold. "Ich fordere EU-Wettbewerbskommissarin Vestager auf, alle Sonderwirtschaftszonen einem Steuer-Check zu unterziehen. Steuerliche Sonderregeln dürfen nur für reale Investitionen und Wertschöpfung in benachteiligten Regionen gelten."

Den Vorwurf, eine Steueroase zu sein, die nur den Superreichen zugutekommt, lässt man in Funchal nicht gelten. Anders als bei vielen Offshore-Steueroasen - wo Firmen kaum Auflagen unterliegen - müssten auf Madeira alle Unternehmen eine Buchhaltung vorweisen, sich ins Handelsregister eintragen und eine Steuernummer haben.

>>> Bericht auf "BR.de"

(APA/Red)