Börsenotierte Firmen sichern 400.000 Jobs

Eine Studie zum heimischen Kapitalmarkt wird vom Aktienforum und der Industriellenvereinigung (IV) alle drei Jahre beim Industriewissenschaftlichen Institut (iwi) beauftragt. Hier einige Details aus der aktuellsten Expertise, die am Mittwoch vorgestellt wurde.

Seit 2006 sind die Börsenotierungen in Wien um 48 - von 127 auf 79 - gesunken. Das senkt laut Studie die Wertschöpfung in ganz Österreich. Denn ein Börsen-Euro bedeute einen Produktionswert 1,98 Euro (oder in Wertschöpfung 2,33 Euro). Und: Ein Beschäftigungsverhältnis in einem börsenotierten Unternehmen bedeute 2,48 vollzeitäquivalente Jobs in Österreich gesamt.

Die 79 börsenotierten heimischen Firmen generieren einen Produktionswert von 67,4 Milliarden Euro in der österreichischen Volkswirtschaft. Die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung (direkt, indirekt, induziert) belaufe sich auf insgesamt 27,14 Milliarden Euro. Somit sei fast jeder zehnte Euro in der Austro-Wertschöpfung auf eine börsenotierte Firma zurückzuführen. Selbes gelte für jedes elfte Beschäftigungsverhältnis. Börsenotierte sichern demnach rund 400.000 Jobs.

Börseplatz muss gestärkt werden

IV und Aktienforum betonten die große Bedeutung der Wiener Börse für Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft. Die Börsenotierungen in Österreich sind in den vergangenen zehn Jahren (2006 bis 2016) im Börsenjargon formuliert eingebrochen - von 127 auf 79. "Jede Börse hat normale Abgänge - aber in Österreich fehlen die Neuzugänge", sagte der Präsident des Aktienforums und voestalpine-Finanzvorstand Robert Ottel im Haus der Industrie vor Journalisten. "Wegen regulatorischer Auflagen und Risiken scheuen die Unternehmen einen Börsegang mehr als in anderen Ländern."

Alleine in den vergangenen sechs Jahren gingen 20 Prozent der Unternehmen von der Wiener Börse, trug Ottel "alarmierende Zahlen" vor. Da es sich nur um kleinere Firmen gehandelt habe, habe die Entwicklung nur 50.000 Jobs und zehn Prozent an Wertschöpfung gekostet. Diese Rückgangszahlen würden aus einem geänderten Investitions- und Wachstumsverhalten resultieren, wenn Firmen nicht börsenotiert sind.

Der Trend, dass die Wiener Börse kleiner werde, habe sich in den vergangenen zehn Jahren manifestiert, so Ottel. Dabei sei man sich wohl einig, dass es die Wiener Börse brauche. "Eine nationale, eine Heimatbörse ist für die Unternehmen notwendig." Man sehe auch nicht, dass Austro-Firmen an andere Börsen gingen - wo sie von der Größe her auch "kaum sichtbar" wären; aus rationalen Gründen werde nach Wien tendiert.

"Aus volkswirtschaftlichen Überlegungen muss der Börseplatz Wien und die börsenotierten Unternehmen mehr Unterstützung durch die Politik bekommen", forderten Ottel und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. "Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Börseplatz Wien verbessern. Sonst wird dieser Börseplatz erodieren und es wird noch mehr Wertschöpfung und noch mehr Jobs verloren gehen", warnte Ottel. Helfen könnten beispielsweise steuerliche Anreize für einen Gang an die Wiener Börse.

Also dürfe es - so eine der vielen Forderungen an die Politik - nicht zu Regelungen kommen, die aufwendiger als nötig oder komplizierter als im Vergleich mit den Nachbarländern seien, so Ottel und Neumayer. In Deutschland sei vieles besser geregelt. Weiters brauche es auch mehr Wirtschafts- bzw. Finanzbildung für die Jugend, damit Know-how entstehe. Angebracht wäre auch ein Kapitalmarktbeauftragter der Bundesregierung.

"Eigenkapital muss in Österreich wieder gestärkt werden und sollte gegenüber Fremdkapital nicht benachteiligt sein", hieß es vom Vorstand der Wiener Börse, Christoph Boschan, in einer Aussendung. "Die Wiener Börse unterstützt die Forderungen von Aktienforum und Industriellenvereinigung. Wir brauchen die Politik als starken Partner und stehen bereit für konstruktiven Dialog zu marktadäquater Finanzmarktregulierung, einem freien Börsezugang für österreichische KMU und einer breiteren Beteiligungsmöglichkeit der Österreicher am heimischen Kapitalmarkt", so Boschan.

Die Marktkapitalisierung an der Wiener Börse ist in den vergangenen drei Jahren um ein Viertel auf knapp 100 Milliarden Euro (Dezember 2014: 80 Milliarden Euro; Jänner 2017: 98 Milliarden Euro) gestiegen, so die Börse. Auch der Aktienumsatz stieg laut Börse um ein Viertel. Im Jänner 2017 belief sich der Börsenumsatz auf 4,97 Milliarden Euro, ein Plus von 5,7 Prozent verglichen mit dem Jänner des Vorjahres.

